北商大設原民專班 教委會支持育才



(中央社訊息服務20180104 10:33:42)立法委員高潞．以用、陳學盛、鄭天財及立法院教育及文化委員會委員昨(3)日參訪臺北商業大學桃園校區，針對「原住民專班」進行考察，了解學校及原住民學生的意見，以此做為推動政府提出更好的原民教育計畫的依據。北商大桃園校區創新經營學院，在107學年度將成立原住民專班，以及在台北校區成立企管碩士專班，提供原民學生更優質的學習管道，培養更多優秀的原民學生。



桃園市的原住民人口是全台第三大的縣市，也是都市原住民最多的城市，北商大表示原住民學生專班的成立，主要是培育原住民在創意、藝術領域的特長之外，加上行銷、經營管理，使文創產業化的能力提升，因此希望教育部能支持這兩個專班的成立。高潞．以用立委對此表示肯定並指出，由於桃園地區高等教育資源較少，因此在高中職升學大專院校的銜接上，北商大扮演重要的角色。



專班成立之後，未來北商大桃園校區原住民學生也將會增多。目前教育部已補助北商大於台北校區成立原資中心，教育部蔡清華政務次長表示，未來將協助在桃園校區成立原資中心，就可以就近服務附近高中職，充分地照顧原住民學生。



訊息來源：國立台北商業大學



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