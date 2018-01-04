數位裝置玩轉文學 臺文館特展邀民眾扮演作家闖關



(中央社訊息服務20180104 10:13:03)國立臺灣文學館近期推出「擴增文學•數位百工 臺灣文學X數位內容特展」，以大眾熟悉的手遊、動畫為媒介，將展覽設計成一場冒險，讓觀展者身歷其境擔任收集文學古物的「數位百工」，踏入展場門口的時空蟲洞後，便可選擇並扮演自己屬意的文學家角色，在重重關卡中蒐集古物，帶出文學的趣味性與內涵。展場8個展區，以10位作家、6個文本、3個文學論爭、2個文化組織、1張題字錄、7道關卡串連成冒險故事，多樣交乘的可能性，創造245,760種不同結局，等著大家來挑戰。



本展覽方式新穎，民眾來到現場，看不到任何一件實體文物，但卻能一覽臺文館名列國家重要古物以及一般古物的藏品，例如臺灣最早的新文學散文著作，作家蔡培火的《CHA̍P-HĀNG KOÁN-KIÀN （十項管見）》、日治時期重要報紙─1933年《臺灣新民報》以及張深切「徒步旅行之名人題字錄」等。這是臺文館數位典藏成果的展現以及「智慧型博物館」的實踐。



展場共佈建了8個展區，其中「複製作家」展區：民眾可跨越時代、族群、性別，分別扮演洪棄生、蔡培火、賴和、王白淵、張深切、劉吶鷗、葉陶、楊逵、郭水潭、龍瑛宗，共計10位文學家。「擴增文本」展區：以動畫演出劉吶鷗的電影劇本〈永遠的微笑〉、蔡培火《CHA̍P-HĀNG KOÁN-KIÀN （十項管見）》、洪棄生《寄鶴齋文集》中的〈檢疫嘆〉與〈詠蔗糖〉、楊逵《模範村》、吳漫沙《莎秧的鐘》、吳濁流《亞細亞的孤兒》，共6個文本。「文學P.K.戰」展區：以遊戲對戰方式呈現日治時期新舊文學論爭、臺灣文化協會運動中的分裂論爭、臺灣鄉土文學論戰的3個文學論爭。「百工聯盟」展區：讓玩家加入「臺灣文化協會」、「臺灣文藝聯盟」2個文化組織，尋找古物線索。「深切漫遊」展區：以張深切「徒步旅行之名人題字錄」文物為出發，結合數位桌遊方式與玩家選擇角色有不同互動。「作家現身」展區：以數位呈現文學家背景資料，加深玩家對扮演作家之印象。「字的力量」展區：在數位螢幕上以簡易問答，讓玩家對扮演作家的文句有更深的烙印。「數位百工圖」展區：將玩家的任務以數據分析成果，使每位體驗的玩家成為展覽的一部分。



臺文館廖振富館長表示，從文學展示與研究，讓大眾和文學更親近，是臺文館一直致力推動的工作。文學總是給人一種距離感，或許是文字，或許是內容本身，若能作一些轉化，例如動畫、遊戲這些民眾平日所接觸的媒介，創造機會將文學的趣味性與內涵，滲入民眾的感知裡。本次特展自2017年12月20日開始在臺文館展覽室B展出，臺文館廣發英雄帖，歡迎各路玩家來體驗這個有趣的展覽。(廣告)



訊息來源：文化部



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