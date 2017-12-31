產學合作「三創」教育 本土PTS教學厚植餐飲實力



(中央社訊息服務20180104 10:09:08)全台首間PTS學校開平餐飲學校與曾獲金點設計獎的知名餐廳The One，三度攜手合作玩食藝，繼米、茶之後，今年餐綜班高三生與The One主廚以「不時不食」為主軸，大玩各種當季在地蔬果，顛覆民眾對料理的想像，將常見的蔬果如地瓜、冬瓜、玉米等變成出乎意料的食物，去年12月30日在「The One中山誠食堂」舉辦「蔬中自有黃金屋」成果發表會，邀請家長、老師、江翠國中校長郭月秀等嘉賓，優秀成果讓來賓十分驚喜，直呼難以想像是學生作品。The One文化長潘哲君表示，「16、17歲時自己還渾渾噩噩度日，但開平餐飲的學生已經走在夢想的路上，每年和餐綜班合作皆有新創意被激發，在對合作成果感到驚訝與喜悅的同時，也讓我更期待未來激盪的火花。」她認為與開平餐飲的合作，不只激盪了創意也有所學習，在歷程中陪伴學生走過挫折的經驗，未來也將成為陪伴同伴成長的養分。



餐綜班全名為餐飲綜合班，是因應本土化特色教學法──PTS（分段主題社會化）教學法脈絡下所成立的特色班級，透過課程培育學生美感、創意與實務三大面向，結合商業創新與產業合作，培養出具備創意發想、專業研發、企劃實作能力的領導型餐飲人才為主，畢業後即具備創業能力。PTS教學法全名為分段主題社會化教學法，是開平餐飲獨特的教學方式，實作上強調主題式教學並應用混齡上課模式，讓學生在玩樂中成長，實作中學習，藉由將學校營造成微型社會，依學生能力及興趣，透過各種大大小小的主題任務，逐步完成分段式學習，使學生找到自我興趣專長並宏觀自我視野，習得面對真實社會所需的專業能力。



每年餐綜班都透過與知餐廳The One團隊合作，學習符合業界需求的餐飲軟實力，從視覺設計、整體規劃、菜色研發等，皆由開平餐飲高三生一手包辦，現場設計頗具文藝氣息，成果絲毫不輸業界名店，學生表現令人驚豔，開平餐飲學校校長馬嘉延表示，「餐飲這條路十分寬廣，開平餐飲除了培育餐飲的第一線優秀人才，也重視後端人才的養成，透過PTS教學法我們陪伴孩子順性發展，培育出不只專業傲人的餐飲新秀，更培養出許多人才在各行各業發光發熱，如美食節目班底、婚禮企劃顧問、餐飲企劃人員等。」他也感謝The One團隊、家長們的支持，與開平餐飲一同陪伴孩子築夢。



「蔬中自有黃金屋」成果發表會強調「吃在地、食當季」、因此使用在地生產及當季節氣食材以平衡食材取用之飲食習慣，包括使用黃地瓜與紫地瓜添增些許檸檬皮製成的「山殊滋味（三蔬餅乾）」、結合菠菜和南瓜的大理石蛋糕「蘋步青雲（波菜戚風蛋糕）」等，從前菜、湯品、主食、甜點到飲品，一系列的菜色皆頗具巧思與創意，不只顛覆了常見的食材用法玩出新花樣，同時兼顧美味與視覺美觀，展現出屬於青少年的創意。活動執行長饒又驎認為，餐綜班的課程讓學生將生活與創意結合，展現不同於實作現場的天賦，發揮專長培養軟實力，而跟The One合作則能跳脫學生思維，與業界所需同步，真正讓所學有展現之地。而餐綜班與The One共同研發的成品，未來也有機會出現在The One的菜單上，讓更多人品賞學生的創意。



訊息來源：台北市私立開平餐飲學校



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