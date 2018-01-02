



bnt新聞訊 冬季里不但要做到細致到位的肌膚護理與打造出與冬季氣候特征相符的妝容，對於手部的護理也不容小覷。





由於持續的寒流，身體的新陳代謝變得不活躍，這樣的時候若不及時調節皮膚的水油平衡，就會直接導致皮膚的衰老速度加快，建議進行格外的護膚管理。除此之外，對於手部的護理也不能忽視，尤其是指甲，建議使用更加華麗的顏色，讓自己每個細節都散發出更好的氣質。





在韓國的冬季，幾乎所有女性都致力於打造出更水潤、富有光澤的肌膚。註重細節的女性們，則十分在意指甲的修剪與顏色的選擇。下面就來介紹幾款十分流行的冬季美妝必備單品。





#高保濕護膚





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）WHITE MILQUIDRO GLOSSY ESSENCE





因持續的乾燥，皮膚會變得越來越粗糙，嚴重時很有可能會發展成乾性濕疹。因此，冬季護膚保濕為第一位重要事項。使用該產品將內含的精華成分充分傳遞到肌膚內部，打造出富有彈性的健康、緊致肌膚。





將該產品使用在化妝前，可在肌膚的表面形成一道堅實的保濕膜，令肌膚成為更加潤澤、富有光澤的水光肌膚。





#打造無瑕肌底的底妝





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）BACK TO BABY MAKE UP BASE SKY BLUE





冬天是四季中空氣中的水分最少，也就是最乾燥的季節。這樣的時候，不但會將肌膚內的水分剝奪，底妝也十分容易浮粉、卡粉。 該產品能夠幫助打造出健康、凈透的膚色，保持整潔的妝容。





該系列產品分為三種不同產品，與護膚品、彩妝產品搭配使用，可令底妝更服帖肌膚。令肌膚更有光澤感，打造出無暗沈的水光美肌。





#為指甲披上華麗的色彩





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）RED RECIPE LONG LASTING NAIL LACQUER #RD08





為了趕赴各種聚會時，打造出一款精致的妝容固然重要。但若量之間的修剪與指甲油的顏色都經過細心的打造，那麽就會被他人認為是精致的女人。





該產品擁有鮮明的HD高顯色與閃耀的光澤感，能夠成就持久美麗的指尖斑斕光彩。另外，它含有防止水分流失的精神酰胺，能夠為指尖註入營養成分。金旻洙 鄭文蘭/文 STYLE NANDA 3CE，bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』