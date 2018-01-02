▲《野蠻遊戲：瘋狂叢林》成功再造電影重開機的全新經典。（圖／索尼，2018.01.02）

電影《野蠻遊戲：瘋狂叢林》上映後，榮登全台票房冠軍，更創下6天票房累積破億的佳績，象徵好萊塢最狂硬漢「巨石強森」、喜劇天才「傑克布萊克」及「凱文哈特」，與電影亮點角色的「凱倫吉蘭」等主演卡司的魅力驚人，成功再造電影重開機的全新經典。

《野蠻遊戲：瘋狂叢林》延續1995年經典作品《野蠻遊戲》，不過，遊戲與時俱進為電玩概念，如主角僅有3條命額度、NPC人物加入（non-player character遊戲中非玩家的角色），以及主角各自擁有技能及弱點等，更貼近電玩的元素設定。

不僅如此，每個角色在現實生活與電玩中反差設定的刻劃，更成為電影亮點之一，例如傑克布萊克娘味十足地，細膩詮釋高中辣妹的天然性感、凱倫吉蘭演繹宅女變身「男人殺手」的矛盾心態，與首度挑戰性感戰舞的女打仔戲路等，皆引起網友熱議討論。