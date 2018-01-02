沒想到朴敘俊、朴炯植和防彈少年團成員V是一起能夠慶祝生日的死黨！



日前朴敘俊在自己的SNS上公開了三人的合影，並寫道「生快」。 他和朴炯植、V頭靠頭親密出鏡。 V還調皮地擺出了剪刀手。







另一張照片中，V坐在蛋糕前開心鼓掌。 1995年出生的V在上週六迎來了自己的第24個生日。 朴敘俊還寫道：「拍下世界第一美男和我心目中的第一美男的榮幸瞬間」。







而1月1日上午，朴炯植也在SNS上公開了相同的照片，表示：「30日最後還是聚會了... 能和世界第一帥以及我心目中的第一帥哥哥一起是我的榮幸。 」







三人因拍攝電視劇《花郎》而結緣成為好友，電視劇結束後也一直保持聯繫。



「圖：朴敘俊 IG」

