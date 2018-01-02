這個組合太完美！朴敘俊&朴炯植為BTS V慶生：猛誇世界第一美男韓星網 (2018-01-02 08:30)
朴敘俊&朴炯植&V
沒想到朴敘俊、朴炯植和防彈少年團成員V是一起能夠慶祝生日的死黨！
日前朴敘俊在自己的SNS上公開了三人的合影，並寫道「生快」。 他和朴炯植、V頭靠頭親密出鏡。 V還調皮地擺出了剪刀手。
另一張照片中，V坐在蛋糕前開心鼓掌。 1995年出生的V在上週六迎來了自己的第24個生日。 朴敘俊還寫道：「拍下世界第一美男和我心目中的第一美男的榮幸瞬間」。
而1月1日上午，朴炯植也在SNS上公開了相同的照片，表示：「30日最後還是聚會了... 能和世界第一帥以及我心目中的第一帥哥哥一起是我的榮幸。 」
三人因拍攝電視劇《花郎》而結緣成為好友，電視劇結束後也一直保持聯繫。
「圖：朴敘俊 IG」
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