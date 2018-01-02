首對愛豆&演員情侶誕生！ MBLAQ G.O與崔藝瑟交往5個月韓星網 (2018-01-02 09:50)
今日有報導稱，MBLAQ成員G.O正在與演員崔藝瑟交往，服兵役也擋不住姻緣！
據悉，兩人已經交往5個月左右，G.O和崔藝瑟的家人也經常來往，很照顧她的父母和弟弟，十分可靠。
目前G.O正在以公益勤務要員身份服兵役，但一有時間就和崔藝瑟約會，去年11月初還一起去了日本旅行。 兩人平時也常常在電影院約會，耶誕節也有一起過，十分恩愛。
G.O於2009年出道，作為MBLAQ成員發行單曲專輯《JUST BLAQ》。 2016年2月18日進入論山陸軍訓練所接受基礎軍事訓練，目前在首爾瑞草區廳以社會服務要員身份服役中。
崔藝瑟是1994年出生的演員，2011年出演音樂劇《宮》出道，參演過SBS電視劇《棉花糖之吻》、MBC電視劇《Angry Mom》等等。
對此，崔藝瑟所屬社的回應是：「崔藝瑟表示不想繼續做演員，從去年3月就失去聯繫了。 」而G.O所屬社則處於無法聯絡的狀態。
（圖源：G.O IG，崔藝瑟 Twitter，TV DAILY）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓國泡麵．MAMA 泡麵．油炸 泡麵．kilinpo 泡麵．泡麵．韓式 泡麵．Zakka 泡麵．白咖哩泡麵．陶瓷泡麵碗．泡麵碗．泡麵 一箱．八道 泡麵．百勝廚 泡麵．kitty 泡麵碗．泡麵小人．不倒翁 泡麵．拉王泡麵．Lapolo 泡麵．TaiCheng 泡麵．Kitty 泡麵．咖哩泡麵．白咖哩 泡麵．咖哩 泡麵．泡麵炸醬麵．泰國泡麵．牛肉 泡麵．泡麵碗 陶瓷．湯碗 泡麵．韓國 泡麵．CAMP-LAND 泡麵
- 【K-SWISS】Axcel Trainer 輕量訓練鞋-男（共二色）
- 【SKECHERS】運動系列 FLEX APPEAL 2.0(12774BKW)
- Minelli--金屬羽毛綴飾羊麂皮高跟鞋-質感黑
- 【TOMS】TOMS JAMES 時尚潮流經典款 太陽眼鏡-中性款(10002
- 【AS】阿爾傑5尺胡桃色衣櫃-160x55.5x191cm
- 【KOKKO】精品手感方頭麂皮飾釦粗跟鞋(經典黑)
- 環球 [超耐重型]寬120公分(二層鐵板)吊衣架/吊衣櫥(十年保
- 【文創集】藍歐 時尚2.6尺四門單抽書櫃/收納櫃
- Kipling 斜背包 奢華紫素面-小
- 【Kenmore 楷模】15kg 滾筒式乾衣機 電能型 81182
AV女優蒼井空「宣布結婚」 老公底細大揭曉【NOWnews今日新聞】
太驚悚 黃安轉性愛上蔡英文【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
G-Dragon、李珠妍戀愛進行式！濟州島幽會被抓包【NOWnews今日新聞】
五月天新年開工 鼓鼓開場炒熱氣氛【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》