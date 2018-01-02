今日有報導稱，MBLAQ成員G.O正在與演員崔藝瑟交往，服兵役也擋不住姻緣！



據悉，兩人已經交往5個月左右，G.O和崔藝瑟的家人也經常來往，很照顧她的父母和弟弟，十分可靠。



目前G.O正在以公益勤務要員身份服兵役，但一有時間就和崔藝瑟約會，去年11月初還一起去了日本旅行。 兩人平時也常常在電影院約會，耶誕節也有一起過，十分恩愛。



G.O於2009年出道，作為MBLAQ成員發行單曲專輯《JUST BLAQ》。 2016年2月18日進入論山陸軍訓練所接受基礎軍事訓練，目前在首爾瑞草區廳以社會服務要員身份服役中。





崔藝瑟是1994年出生的演員，2011年出演音樂劇《宮》出道，參演過SBS電視劇《棉花糖之吻》、MBC電視劇《Angry Mom》等等。





對此，崔藝瑟所屬社的回應是：「崔藝瑟表示不想繼續做演員，從去年3月就失去聯繫了。 」而G.O所屬社則處於無法聯絡的狀態。



（圖源：G.O IG，崔藝瑟 Twitter，TV DAILY）

