善美與 The Black Label 再度攜手 18 日攜新歌〈主人公〉閃電回歸！韓星網 (2018-01-02 10:45)
去年善美以一首〈Gashina〉征服樂壇和無數偶像的善美，年末頒獎典禮的各種合作也讓人看得意猶未盡。沒想到，這個月她又將閃電回歸啦！
善美於本日（2 號）在官方 Facebook 專頁上，閃電宣布即將帶著新歌〈主人公〉回歸，同時公開了預告畫報。
一如掀起火熱旋風的〈Gashina〉，善美這次再度與 The Black Label 合作，由她與 Teddy、24 攜手作詞作曲，光看陣容就讓人無比期待。
無論如何，一定要鎖定韓國時間 18 日傍晚六點發行的〈主人公〉啊！
（照片來源：Make Us Entertainment）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓國泡麵．MAMA 泡麵．油炸 泡麵．kilinpo 泡麵．泡麵．韓式 泡麵．Zakka 泡麵．白咖哩泡麵．陶瓷泡麵碗．泡麵碗．泡麵 一箱．八道 泡麵．百勝廚 泡麵．kitty 泡麵碗．泡麵小人．不倒翁 泡麵．拉王泡麵．Lapolo 泡麵．TaiCheng 泡麵．Kitty 泡麵．咖哩泡麵．白咖哩 泡麵．咖哩 泡麵．泡麵炸醬麵．泰國泡麵．牛肉 泡麵．泡麵碗 陶瓷．湯碗 泡麵．韓國 泡麵．CAMP-LAND 泡麵
AV女優蒼井空「宣布結婚」 老公底細大揭曉【NOWnews今日新聞】
太驚悚 黃安轉性愛上蔡英文【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
G-Dragon、李珠妍戀愛進行式！濟州島幽會被抓包【NOWnews今日新聞】
五月天新年開工 鼓鼓開場炒熱氣氛【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》