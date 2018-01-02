去年善美以一首〈Gashina〉征服樂壇和無數偶像的善美，年末頒獎典禮的各種合作也讓人看得意猶未盡。沒想到，這個月她又將閃電回歸啦！



善美於本日（2 號）在官方 Facebook 專頁上，閃電宣布即將帶著新歌〈主人公〉回歸，同時公開了預告畫報。







一如掀起火熱旋風的〈Gashina〉，善美這次再度與 The Black Label 合作，由她與 Teddy、24 攜手作詞作曲，光看陣容就讓人無比期待。



無論如何，一定要鎖定韓國時間 18 日傍晚六點發行的〈主人公〉啊！



（照片來源：Make Us Entertainment）

