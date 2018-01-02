f(x) Krystal、BLACKPINK Jisoo和徐智慧都穿過這款華麗奪目的襯衫，覺得誰更驚豔動人呢？



▼BLACKPINK Jisoo在Busan One Asia Festival的開場公演上穿著的，這件紫色真絲襯衫彰顯了JISOO的豔而不俗的女人味。 BLACKPINK美妞們的時尚一直是人們的焦點，而且傲人的身材和華美的時尚服裝相互映襯，JISOO的這身穿著同樣沒讓人失望。





▼f(x) Krystal在《河伯的新娘》中的一身真絲女神裝扮，氣場兩米八啊！





▼徐智慧在《黑騎士》劇中穿著的。 最近在追《黑騎士》的親們，肯定對徐智慧的時尚品位印象深刻吧！ 和JISOO相比，徐智慧穿這件同款金色襯衫顯得更為幹練成熟，黑色與金色的經典色彩搭配將徐智慧的雍容華貴氣質盡顯無遺。





這件來自BALLY品牌的襯衫如果只有常見的蝴蝶結+褶皺設計，其實並沒有多大特點，勝就勝在面料上選擇了反光亮麗的真絲，一下子就能引人注目。



圖源：BALLY、TVDaily、黑騎士截圖



ZJM/文

