防彈少年團「破億 MV 俱樂部」新成員——混音版〈MIC Drop〉來報到啦！韓星網 (2018-01-02 11:06)
防彈少年團的特別單曲 “MIC Drop” 持續盤踞在美國告示牌百大單曲榜之際，MV 的人氣當然也沒冷卻，今日 “MIC Drop” 也成為防彈破億 MV 俱樂部的一員啦！
以本日（2 號）凌晨的數據為準，防彈少年團、史蒂夫・青木合作的混音版 “MIC Drop” 官方 MV 點閱數，已有 100,015,598 次，僅花了一個多月便突破一億次！
如此一來，防彈少年團已有 “Dope”、”FIRE”、「血汗淚」、”Boy in Luv”、”Save ME”、”Not Today”、「春日」、”DNA”、”Danger”、”I Need U” 與 “MIC Drop” 共 12 支點閱數破億的 MV，其中更不乏破兩億的作品，當然毫不意外地創下了韓國團體坐擁破億 MV 的最多紀錄。
看過了各大頒獎典禮的版本後，現在就來重溫防彈少年團的 “MIC Drop” MV 吧！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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