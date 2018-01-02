懷抱著為歌迷即時送上新年禮物的心情，朴孝信在 2018 年第一刻公開了新歌〈冬季的聲音〉，儘管時機不利於音源成績，他仍成功地橫掃所有音源榜！



以本日（2 號）上午的數據為準，朴孝信的特別單曲〈冬季的聲音〉在 MelOn、Genie、Mnet、Bugs、NAVER Music、Olleh Music、Soribady 以及 Monkey3 共八座音源網站即時榜上全數獲得第一名，風光地成為 2018 年第一位「通殺」排行榜的主角。







特別的是，去年 2 月底韓國眾音源網站決定改制，使得午夜發行的音源不再享有優勢（當天中午才會開始計算成績）。儘管如此，朴孝信於 1 月 1 日 0 點發行的歌曲，仍一如既往地成為音源贏家。



對此，經紀公司 Glove Entertainment 表示：「很感謝喜歡〈冬季的聲音〉的大家。我們想，大家是感受到了歌手想送上新年禮物的心情，因此才有了好成績吧！」並轉達了朴孝信的想法：「以後也會努力繼續送上能讓歌迷們感到幸福的音樂，還請大家多多關注。」







（照片來源：parkhyoshin.official、Glove Entertainment / 影片來源：감성음악）

