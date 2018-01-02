白成鉉今日低調入伍！主動申請海警當兵，原因是：「實在太喜歡海了～」韓星網 (2018-01-02 12:06)
白成鉉
大家還記得他嗎？希望當完兵後，他能夠變成更帥～更有男人味的人回來！
演員白成鉉在今日前往慶尚南道鎮海的海軍教育司令部，正式入伍服役一共23個月的時間。
而在昨日也已經聚集親朋好友及公司同事舉辦了歡送會，白成鉉也提到了自己很喜歡大海，所以很喜歡當兵的地方可以離海邊進一些，之後發現有海警的職務，所以就主動申請了海警一職。
也說到自己入伍年紀（1989年生）有點晚了，所以也不好意思發表什麼感想，現在只想趕快入伍，努力適應軍中的生活。
說到白成鉉，大家絕對會先想到他童星時期，與朴信惠一同出演了《天國的階梯》，飾演男女主角的童年時期，而他從不放棄演戲，甚至涉獵了舞台劇，對演戲的熱情是絕非一般，近期出演OCN《Voice》與SBS《當你沉睡時》也都讓人留下深刻印象。
而在入伍前參與過的作品電視劇《Mojito》（모히또），以及電影《星巴克咖啡館》（스타박스 다방）也將在2018上半年播出。
（圖自：白成鉉．IG）
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