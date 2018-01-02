想要一次聽見眾多頂級歌手的作品，除了大型演唱會外，大概就只有時隔 10 年終於再現的合輯〈戀歌〉了吧！而即將登場的第一位主角，就是 Fly to the Sky 的 Hwanhee！



Double Kick Entertainment 於本日（2 號）宣布，Hwanhee 將以單曲「拂曉感性」為 2018 年的〈戀歌〉合輯揭開序幕。







在「1 月的日記」主題下，「拂曉感性」飽含冬末濕潤而微涼的心情，以抒情的鋼琴旋律和 Hwanhee 渾厚深情的歌聲，交織出動人的感性音樂。







2018 年〈戀歌〉的第一首歌曲「拂曉感性」將於 4 日傍晚六點（韓國時間）問世，別忘了鎖定囉！



（照片來源：Double Kick Entertainment、H2 Media）

