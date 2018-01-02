出道7年NU'EST終於有了官方色 雙色呈現夢幻神秘韓星網 (2018-01-02 13:58)
NU'EST
新年新氣象，出道7年的男團NU'EST終於有了自己的官方代表色。
韓國偶像團都有自己的官方色彩，譬如Super Junior是寶藍色，EXO是銀白色，少女時代則是粉玫瑰色，幾乎每一隻團隊都有自己的代表色，當他們舉辦演唱會時，整個會場就會變成代表色的色海，十分壯觀。
NU'EST的官方代表色由雙色組成，是Deep Teal（深綠色#00313C）和Vivid Pink（亮粉色#E31C79），前者代表著像謐靜春夜一般的NU'EST，後者則表示無論何時都給予積極能量、守護在團隊身邊的粉絲們。
雖然這是7年來首次公開的官方色，但從出道開始NU'EST就經常使用這兩種顏色，不少資深粉絲早就預料到代表色會是這兩種，他們稱之為「Jaws Bar色」（Jaws Bar是樂天糖果推出了一款鯊魚狀冰淇淋）
「圖：NU'EST」
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