《尹食堂2》再曬溫馨照 氛圍完全就是家族旅行啊韓星網 (2018-01-02 14:12)
尹食堂
《尹食堂》2號店本週就要正式開門營業了，社長+店員4人曬出最新照，怎麼看都像是家族合影啊。
公開的照片中，尹汝貞、李瑞鎮、朴敘俊和鄭有美現身西班牙街頭，墻邊放著3張桌子，4人分桌而坐，面朝鏡頭，除了朴敘俊之外，大家都翹著二郎腿，姿勢十分愜意。
照片右側掛著BC的招牌，不知道是不是「尹食堂」2號店的所在地呢。
不久前，節目組公開了超長預告片，不僅有新打工仔朴敘俊的帥氣登場，更有西班牙海島的美景~
「圖：《尹食堂2》」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓國泡麵．MAMA 泡麵．油炸 泡麵．kilinpo 泡麵．泡麵．韓式 泡麵．Zakka 泡麵．白咖哩泡麵．陶瓷泡麵碗．泡麵碗．泡麵 一箱．八道 泡麵．百勝廚 泡麵．kitty 泡麵碗．泡麵小人．不倒翁 泡麵．拉王泡麵．Lapolo 泡麵．TaiCheng 泡麵．Kitty 泡麵．咖哩泡麵．白咖哩 泡麵．咖哩 泡麵．泡麵炸醬麵．泰國泡麵．牛肉 泡麵．泡麵碗 陶瓷．湯碗 泡麵．韓國 泡麵．CAMP-LAND 泡麵
- 【OkaB】JANE個性金屬裝飾娃娃鞋/包鞋 藍色(k0597JA-DBU)
- 【MANDE RHODE】美式頂級牛皮棋盤格紋掀蓋造型斜背包 - 520
- Kipling 斜背包 奢華紫素面-中
- 【WUSTHOF 三叉】20cm 主廚刀 不?鋼系列 CULINAR(正品公司
- Buffalo 高性能1bay NAS網路伺服器LS510D0301(含1顆3TB硬碟
- adidas 休閒鞋 愛迪達 10K W 復古 女鞋
- Nike Wmns Air Max 90 運動 女鞋
- BVLGARI 寶格麗 Serpenti系列小牛皮琺瑯蛇頭釦環金鍊肩斜包
- SONY A6000L 16-50mm 變焦鏡組(公司貨) -送32G 記憶卡+專用
- OBHOLIC 黑色義大利牛皮革錢包皮夾短夾 男款
AV女優蒼井空「宣布結婚」 老公底細大揭曉【NOWnews今日新聞】
太驚悚 黃安轉性愛上蔡英文【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
G-Dragon、李珠妍戀愛進行式！濟州島幽會被抓包【NOWnews今日新聞】
五月天新年開工 鼓鼓開場炒熱氣氛【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》