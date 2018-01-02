《尹食堂》2號店本週就要正式開門營業了，社長+店員4人曬出最新照，怎麼看都像是家族合影啊。



公開的照片中，尹汝貞、李瑞鎮、朴敘俊和鄭有美現身西班牙街頭，墻邊放著3張桌子，4人分桌而坐，面朝鏡頭，除了朴敘俊之外，大家都翹著二郎腿，姿勢十分愜意。







照片右側掛著BC的招牌，不知道是不是「尹食堂」2號店的所在地呢。



不久前，節目組公開了超長預告片，不僅有新打工仔朴敘俊的帥氣登場，更有西班牙海島的美景~







「圖：《尹食堂2》」

