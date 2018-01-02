謝金燕高雄跨年表演 收視率全台奪冠中央社 (2018-01-02 15:50)
民視轉播「2018愛．sharing高雄夢時代跨年派對」2日公布平均收視2.41，領先全台。晚會最高收視落在謝金燕的表演時段，近210萬人收看。（民視提供）中央社記者羅苑韶傳真 107年1月2日
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