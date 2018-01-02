品冠新專輯發片 梁靜茹站台（1）中央社 (2018-01-02 15:50)
品冠（左）2日舉行新專輯「言外之意」發片記者會，同樣來自馬來西亞的歌手梁靜茹（右）站台力挺。中央社記者郭日曉攝 107年1月2日
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