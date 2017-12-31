習近平2018新年賀詞（1）中央社 (2017-12-31 21:10)
中國國家主席習近平31日發表2018新年賀詞。不同去年以站立方式致詞，這一次他又回到書桌前，桌上的紅色電話依然吸睛，書架上15張照片有9張是新的，其中一張是新一屆7名常委合照。（截自央視新聞）中央社 106年12月31日
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