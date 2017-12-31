（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今天發表2018新年賀詞。不同去年以站立方式致詞，這一次他又回到書桌前，桌上的紅色電話依然吸睛，書架上15張照片有9張是新的，其中一張是新一屆7名常委合照。



中國中央電視台今天晚間7時的新聞聯播播出習近平2018年新年賀詞。習近平回顧2017年中國境內發生的大事，及主辦的多邊外交活動，包括「一帶一路」峰會以及金磚國家峰會等，並盤點他出席的國際多邊會議。



在涉及港澳台的談話上，習近平僅具體提及香港。他表示：「香港回歸祖國20週年時，我去了香港，親眼所見，有祖國做堅強後盾，香港保持了長期繁榮穩定，明天必將更加美好。」



習近平接任中國國家主席至今一共發表過5次新年賀詞，即2014年至2018年，2014年、2015年、2016年都坐在書桌前，當時習近平的背後、右方都有一排大書架，唯獨2017年是站在講台前。



回顧習近平2017年的新年賀詞，當時雖然迸出了「天上不會掉餡餅」、「擼起袖子加油幹」等庶民詞彙，但他所站立的講台後方僅掛著一幅長城的畫作，難以窺見書房擺設「亮點」。



而今習近平又選擇坐在書桌前，發表逾1700多字的2018年新年賀詞，再次出現「幸福都是奮鬥出來的」這句淺顯用語。透過央視新聞客戶端的整理，習近平背後、右側的書架上共有15張照片，其中9張是首次亮相。



這9張照片分別是，山西呂梁訪貧、「十八洞村」談「人民勤務員」、江西井岡山訪貧問苦、帶領新一屆其他6名常委赴中共「一大」會址宣誓、向「八一勛章」獲得者授勳。



另外4張新照片則是，朱日和「沙場點兵」、慰問戍邊官兵、與香港少年合影、「一帶一路」國際合作高峰論壇。



值得注意的是，這9張照片中，有3張與軍隊有關，顯示習近平對「強軍」與「強國」的企圖。



另外6張舊照片則是，「十八洞村」首談「精準扶貧」、以及其他4張分別和母親齊心、妻子彭麗媛、女兒習明澤的合影，還有一張一家3口與父親習仲勳的合影，最後則是習近平年輕時的軍裝照。1061231