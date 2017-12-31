【大成報記者于郁金/綜合報導】2017海峽兩岸大學生電子競技大賽，12月19日於中國大陸南京體育學院，展開為期4天比賽，遠東科技大學與臺灣台大、靜宜、輔仁、健行、文化、暨南、勤益、東吳、政大、中原及大陸北大、清大、南京、山東、東南、華中科技、華東師範共18支隊伍、140餘人，共同角逐包括英雄聯盟(LOL)、FIFA18、爐石傳說等近來最受歡迎的電子競技項目，同時還參加文化體育交流、兩岸電競論壇、攝影體驗互動等活動；多遊系新生林孝彥還在爐石傳說獲得優勝及1千元人民幣的獎金，LOL戰隊遠大鷹雖然未能晉級前四強，但能首度遠征國外，汲取寶貴經驗，隊員都十分興奮，對電子競技蓬勃發展，更願付出時間與精神，取得好成績將指日可待。此次遠東科大LOL戰隊遠大鷹，成員包括隊長企管系侯明賢下路，最喜歡角色為法洛士，偏愛這喜歡用箭矢折磨敵人的英雄，是因為他的技能傷害非常高，在壓塔還有打團的時候，常能在對方沒留意的情況下，直接在很遠的距離取下敵人的首級；顧問資管系陳皓中路，為戰隊頭號大將，常能凝聚團隊並指揮戰術，最喜歡角色為阿祈爾，阿祈爾難度高在線路上也相當霸道，但經過一次平衡後阿祈爾被削弱的一蹶不振，在官方將此英雄重製，讓他保持以往的風格但平衡他應有的能力，更期望昔日砂皇再次崛起。休閒系江泓緯輔助，最擅用英雄為雷歐娜，雖然雷歐娜甚少人選，在比賽或各個的實況主幾乎都很少人玩這隻角色，因為他是個手短又沒位移技的一隻SUP。但江泓緯說「正因難操縱，挑戰度高，一旦練成卻也鮮少人能敵」。多遊系吳上瑜上路，最喜愛角色以易怒的性格、狡詐的頭腦，和揮舞劍柄速度聞名的菲歐拉；多遊系盧宥銘打野，喜愛刷野穩定度跟傷害變高大招改動，使得gank成功率增高的雷珂薩；此外，林孝彥則擅長下路，為戰隊候補第6人。作為被詢問度及來賓參訪頻率最高的多遊系，主任謝哲人表示，電子競技10月被國際奧委會列為正式體育運動，2022年亞運會正式比賽項目，以《英雄聯盟》為例，臺灣突破百萬會員，30萬玩家同時在線，且深受青年高中職、大學生喜愛，遠東科大有幸帶領風潮，首先成立多媒體與遊戲發展管理系，除有最高規格競技教室，近期更增加虛擬直播教室，3D彩繪更是來校參訪者必定打卡景點，成功為同學幕前幕後技能課程取得平衡，且以電子競技火紅程度，未來前景更是無可限量。