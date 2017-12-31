遠東科大LOL戰隊遠大鷹出征南京大成報 (2017-12-31 18:07)
此次遠東科大LOL戰隊遠大鷹，成員包括隊長企管系侯明賢下路，最喜歡角色為法洛士，偏愛這喜歡用箭矢折磨敵人的英雄，是因為他的技能傷害非常高，在壓塔還有打團的時候，常能在對方沒留意的情況下，直接在很遠的距離取下敵人的首級；顧問資管系陳皓中路，為戰隊頭號大將，常能凝聚團隊並指揮戰術，最喜歡角色為阿祈爾，阿祈爾難度高在線路上也相當霸道，但經過一次平衡後阿祈爾被削弱的一蹶不振，在官方將此英雄重製，讓他保持以往的風格但平衡他應有的能力，更期望昔日砂皇再次崛起。休閒系江泓緯輔助，最擅用英雄為雷歐娜，雖然雷歐娜甚少人選，在比賽或各個的實況主幾乎都很少人玩這隻角色，因為他是個手短又沒位移技的一隻SUP。但江泓緯說「正因難操縱，挑戰度高，一旦練成卻也鮮少人能敵」。多遊系吳上瑜上路，最喜愛角色以易怒的性格、狡詐的頭腦，和揮舞劍柄速度聞名的菲歐拉；多遊系盧宥銘打野，喜愛刷野穩定度跟傷害變高大招改動，使得gank成功率增高的雷珂薩；此外，林孝彥則擅長下路，為戰隊候補第6人。
作為被詢問度及來賓參訪頻率最高的多遊系，主任謝哲人表示，電子競技10月被國際奧委會列為正式體育運動，2022年亞運會正式比賽項目，以《英雄聯盟》為例，臺灣突破百萬會員，30萬玩家同時在線，且深受青年高中職、大學生喜愛，遠東科大有幸帶領風潮，首先成立多媒體與遊戲發展管理系，除有最高規格競技教室，近期更增加虛擬直播教室，3D彩繪更是來校參訪者必定打卡景點，成功為同學幕前幕後技能課程取得平衡，且以電子競技火紅程度，未來前景更是無可限量。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
黑色 健走鞋．Alice 健走鞋．Alice 健走鞋 編織．健走鞋 蕾絲．夾腳健走鞋．健走鞋 Snail．日本 DUNLOP 健走鞋．網面 健走鞋．LC 健走鞋．健走鞋．GORE TEX 健走鞋．DIADORA 健走鞋．撞色編織健走鞋．skechers 健走鞋．靴型 健走鞋．KIWI 健走鞋．Rofamni 健走鞋．花漾 健走鞋．Keith will 健走鞋．氣墊彈力健走鞋．MERRELL 健走鞋．LC 健走鞋 氣墊．男用健走鞋．運動健走鞋．蕾絲 健走鞋．NEW Balance 健走鞋．GOwalk 2 健走鞋．Alice 健走鞋 馬卡．印花 健走鞋．KIWI 美式 健走鞋
- SANTA BARBARA POLO．聖大保羅 - 經典綠格系列 三折中夾
- SHEEN 羅馬奇緣皮帶錶(SHE-3049D-7A)皮/30.5mm
- FUJIFILM instax SHARE SP-2 SP2 印相機(公司貨) 送空白軟
- K-Swiss Gen-K Icon Knit休閒運動鞋-男-黑/炭灰
- 送不鏽鋼快煮壺【Kolin歌林】★CSPF機種★6-8坪變頻冷暖一對
- ASUS 7代 i5 Win7 Pro 直立式商用電腦
- Folli Follie Santorini Flower Hollow 希臘浪漫腕錶-粉x米
- The North Face 北面女款紫色舒適保暖彈力袖口羽絨外套
- acer SF315-51G-512G 15吋(i5-8250U/256G+1T/藍/福
- 【Bernice】莫那4尺收納餐櫃
柬埔寨92隻雞參與「鬥雞」被依法處「死刑」【北京新浪網】
口腔癌發病與自身行為密切相關 5類人要特別注意【北京新浪網】
2018跨年東方衛視 范冰冰楊冪等攜手呈現視聽盛宴【北京新浪網】
2018環馬祖澳旅遊節在福州啟動【北京新浪網】
歷史一刻：武警天安門國旗護衛隊番號正式取消【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》