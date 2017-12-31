【環球網綜合報導】新年的鐘聲即將敲響，據英國《電訊報》報導，南太平洋島國湯加將率先踏入2018年。美國一些偏遠的島將最晚進入2018年，比如Baker島和aHowland島，不過這些都是無人島。而最晚進入2018，又有人居住的島為美屬薩摩亞。那裡將在倫敦時間1月1日上午11點迎來新年。