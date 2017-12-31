（中央社台北31日電）北京冬奧村建設正式啟動，媒體指出，冬奧村在2022年賽後將作為人才公租房，面向符合首都城市戰略定位的人才配租。只是冬奧村地處偏遠，這項為「拉攏人才」的作法，狠遭網民吐槽。



北京日報微信公眾號報導，北京冬奧會設北京、延慶、張家口共3個賽區，將分別建設北京、延慶、張家口3個冬奧村。此外，北京賽區新建場館各項工程已全面開工，建設、改造項目共計18項。



報導說，北京冬奧村位於奧體文化園，總建築面積約19.17萬平方公尺，是冬奧會重要非競賽類場館之一，賽時為各國運動員與隨隊官員提供住宿、餐飲、醫療等服務，賽後作為人才公租房，「面向符合首都城市戰略定位的人才配租」。



報導中所提「符合首都戰略定位的人才配租」這句話，讓中國大陸網民很不以為然。有網民說：「哪個人才上班會從延慶出發？」「這地段什麼樣的人才會租？」暗諷政策不切實際。1061231