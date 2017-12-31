肯亞交通事故造成至少36人死 其中一車剎車疑似失靈北京新浪網 (2017-12-31 18:32)
事發地示意圖
【環球網綜合報導】據美聯社報導，肯亞西部31日發生一起重大交通事故。一輛公共汽車和一輛卡車對撞，造成至少36人死亡。？
法新社表示，事發地點為納庫魯至埃爾多雷特(Nakuru-Eldoret？)的高速公路上。據事發所在地肯亞裂谷省的交通部門有關人士透露，當地時間31日凌晨，一輛從布西亞開往首都內羅畢的公共汽車與一輛從納庫魯開往埃爾多雷特的卡車發生相撞。該人士稱，公共汽車的剎車疑似失靈。
美聯社稱，肯亞國家交通安全管理局因未能減少道路交通事故而受到批評。據悉，每年約有3000名肯亞人死於交通事故。
儘管有關部門指責粗心的道路使用者、不適合上路的車輛以及超速駕駛行為，但其他觀察人士認為，道路建設和維護不力是罪魁禍首。
關鍵字：
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fee Sexy 性感睡衣．美人 性感 睡衣．性感睡衣 玫瑰．紫色 性感 睡衣．LOVE 性感 睡衣．性感 睡衣 玫瑰．雅典女神性感睡衣．性感 睡衣．性感睡衣．白色 性感 睡衣．中大尺碼 性感 睡衣．薄紗性感睡衣．蕾絲 性感 睡衣
- KYMCO光陽機車 New VJR 125 ABS版(2017年新車)-下殺
- KYMCO光陽機車RACING S150 ABS版(2017年新車)
- 【VYCOZ 太陽眼鏡】薄鋼工藝經典(黑-藍水銀#TINGKER BLKBBK
- everysum+老鷹圖格紋短袖上衣
- 【AS】亞希伯恩4尺洗白色二拉衣櫃-122x60x199cm
- ARMANI 都會菁英大三針男錶-黑(AR0428)
- 低跟鞋 HELENE SPARK 金屬風鱷魚壓紋胎牛皮尖頭低跟鞋－咖
- 【KOTAS】- 90X60X160 商業用荷重型四層架/波浪架/鐵力士架
- DAKS 素面皮革斜背/側背包-深咖啡
- 【SK-II】青春露 230ml+R.N.A.超肌能緊緻大眼霜 15g(贈R.N.
NASA公佈年度最受歡迎太空照 一起探索神秘浩瀚宇宙【北京新浪網】
柬埔寨九十余雞參與「鬥雞」依法處「死刑」【北京新浪網】
美國跨年夜傳人倫悲劇 16歲少年槍殺雙親和姐姐等4人【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》