事發地示意圖

【環球網綜合報導】據美聯社報導，肯亞西部31日發生一起重大交通事故。一輛公共汽車和一輛卡車對撞，造成至少36人死亡。？

法新社表示，事發地點為納庫魯至埃爾多雷特(Nakuru-Eldoret？)的高速公路上。據事發所在地肯亞裂谷省的交通部門有關人士透露，當地時間31日凌晨，一輛從布西亞開往首都內羅畢的公共汽車與一輛從納庫魯開往埃爾多雷特的卡車發生相撞。該人士稱，公共汽車的剎車疑似失靈。

美聯社稱，肯亞國家交通安全管理局因未能減少道路交通事故而受到批評。據悉，每年約有3000名肯亞人死於交通事故。

儘管有關部門指責粗心的道路使用者、不適合上路的車輛以及超速駕駛行為，但其他觀察人士認為，道路建設和維護不力是罪魁禍首。