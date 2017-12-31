中國網路脫口秀暗悼劉曉波 遭下架中央社 (2017-12-31 17:08)
（中央社台北2017年12月31日電）中國網路脫口秀節目「惡毒梁歡秀」27日傳出以暗喻、諧音方式，諷刺中共封鎖諾貝爾和平獎得主劉曉波死訊。這段節目內容播出後隨即遭到下架，重新上傳的內容已無相關片段。
香港蘋果日報報導，27日播出的「惡毒梁歡秀」進行到最後一個環節「最爛新聞」時，主持人一臉肅穆地點評2017年最爛新聞。
提到第一名時，主持人說：「2017年7月13日在這一天是北京申奧成功16周年，這條新聞最爛的是，好多人根本不知道這天發生了什麼？」隨後主持人離開座位，節目畫面僅剩下一張空蕩蕩的椅子。
另外，節目還有一幕是一名黑衣少年背對在香港尖沙咀海濱花園背對維多利亞港，抱怨在「2017年7月13日，我丟了一個旅行包（Lu Xing bao），這是我覺得這一年裡最操蛋（最倒楣）的事情」。
雖然節目完全沒有提及劉曉波，但劉曉波病逝於7月13日，並隨即遭海葬。各界曾在劉曉波逝世後上傳「海邊的空椅子」照片，象徵劉曉波生前因言入獄，無法參加諾貝爾頒獎典禮，骨灰更在短時間內被灑入大海。
此外，「劉曉波」的拼音是Liu Xiaobo，旅行包的拼音是Lu Xing bao，兩者字首一樣，均可簡稱為LXB。
據報導，這是劉曉波獄病逝後，首度有中國網路節目公開致哀。但節目播出後隨遭下架，重新上傳的節目已不見上述內容。
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