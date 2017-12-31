【環球網綜合報導】日本共同社31日報導稱，相關人士30日透露，韓國政府基於2015年底達成的慰安婦協議而設立的「和解與治愈財團」8名理事中，5名民間人士全部遞交了辭呈。如果辭呈被受理，財團的支援業務有可能實際上停止。

韓國方面出現了認為應該解散財團和歸還日本政府所撥10億日元(約合人民幣5800萬元)的意見。韓國總統文在寅28日表示，憑藉慰安婦協議無法解決慰安婦問題。報導稱，日本所要求的履行共識變得更加遙遠幾成事實。

辭呈所署日期為26日，韓國外長康京和直屬的工作組27日公佈了對慰安婦協議的審查結果。報導援引財團相關人士30日的話表示，預想到審查結果將對日韓共識及財團表示否定，所以「判斷認為在朴槿惠前政府時期就任的理事們應卸任」。

該財團去年7月成立，當時包括理事長在內，共有11名理事。今年春季2名理事辭職。5月文在寅政府上台，7月女性家族部部長鄭鉉栢從對財團持否定態度的立場出發，表示「將檢查業務」，理事長金兌玄辭職。去除民間理事後剩下的3人是政府派遣的職員等。

共同社說，該財團負責以日本政府所撥10億日元作為財源，向原慰安婦及遺屬發放現金等。女性家族部表示，在達成共識時仍然在世的47名原慰安婦中，迄今有36人已接受或表示有意接受現金。27日，女性家族部還發佈了對該財團的「檢查結果報告」，就財團相關人員等在支付現金時，向原慰安婦等強調日韓共識積極的一面，「勸說接受」現金等提出了質疑。