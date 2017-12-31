（中央社台北31日電）一名中國男子12月29日在泰國蘇梅島海域遊玩時，傳出無視紅旗警示下海游泳，而被海浪捲走。當地相關部門接到報案後立即趕往搜救，但男子至今下落不明。



中共黨媒環球網今天援引泰國世界日報報導，當地警方及摩托艇協會等相關人員，30日繼續在出事海域搜尋中國男遊客，但截至31日依然沒有任何進展。



當地警方透露，經常會有外國遊客無視紅旗警示而下海玩水遇難。10月以來，在蘇梅島就已經有2名中國遊客溺水身亡。泰國警方提醒遊客在海邊遊玩時，如果看見有紅色警示旗幟就千萬不要下水。



香港明報曾報導，泰國是中國民眾喜愛的旅遊勝地之一，預計今年陸客將創下950萬人次的新高，但單是上半年，已有74人因溺水致死，而且還不包括因車禍、不遵守動物園規則及從事危險遊玩項目導致的傷亡。1061231