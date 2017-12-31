（中央社台北31日電）中共昨證實由解放軍上海警備區政委凌希、河北省軍區政委韓曉東出任上海市委常委及河北省委常委。這是中共省級常委自2016年起換屆、「戎裝常委」退出後，首度由省軍區領導補入常委班子。



綜合中共解放軍報、觀察者網、河北日報30日報導，這次出任中共上海市委委員、常委的凌希現年56歲，是少將軍銜，過去曾任福建省廈門警備區政治委員、陸軍第12集團軍副政委等職。



出任中共河北省委委員、常委的韓小東則出生於1965年，現年52歲。曾任解放軍總政治部組織部青年局局長，某基地政治部主任等職，2017年8月起擔任河北省軍區政委至今。



報導也提到，預料其他省、直轄市、自治區也將重新加入「戎裝常委」。



「戎裝常委」即中共各省級黨委領導班子內的解放軍代表，一般由各省級軍區政委或司令員擔任。



按照中共官方說法，「戎裝常委」要參與地方「重大事項的決策」、「負責協調軍、地關係，協助地方的經濟社會建設」等，主要作用為「加強地方與軍隊的溝通」。



時任中國國防部發言人楊宇軍在2016年12月29日的例行記者會上，曾被媒體記者問到「各省軍區領導今後是否不進入省級黨委常委」。



楊宇軍當時表示，省軍區主要領導參加同級地方黨委常委，是堅持「黨管武裝」的制度安排，這一點沒有改變。



他說，省軍區主要領導沒有出現在新一屆省委常委班子裡，主要是因為2016、2017兩年正值軍隊調整改革。經綜合考慮，省軍區主要領導暫不參加所在省級黨委的換屆選舉，待相關改革到位後，再按規定增補進所在省級黨委常委班子。1061231