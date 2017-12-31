調查：韓成年男性肥胖率逾四成 男性肥胖率與收入成正比北京新浪網 (2017-12-31 15:20)
【環球網綜合報導】據韓聯社31日報導，韓國國民健康保險公團日前發佈的《2017肥胖白皮書》報告顯示，韓國成年男女中體重超標的人口佔33.55%，肥胖男性收入更高，肥胖女性收入更低。
本調查以韓國去年接受體檢的1395萬名成年人為對象進行。受檢者中，男性人口肥胖率(41.29%)明顯高於女性23.74%。按年齡段來看，30-39歲男性的肥胖率佔比最高，達46.26%，其中高度肥胖者佔7.3%。從收入水平來看，高收入男性和低收入女性的肥胖率偏高，低收入男女中的高度和超高度肥胖率最高。
按地區來看，肥胖率較高的地區依次是江原(32.51%)、濟州(31.41%)和蔚山(30.09%)，較低地區依次為首爾(26.74%)、大邱(27.21%)和大田(27.60%)。
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