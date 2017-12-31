中新網12月31日電 據「中央社」報導，英國啟動「脫歐」程序，在2018年3月將滿周年。眼下，「脫歐」談判已經邁入第二階段，英國在明年談判中將如何取得未來進入歐盟市場的最大利益，將成為人們關注的焦點。

資料圖：英國首相特蕾莎·梅

在公投決定脫離歐盟的8個月後，英國政府今年3月29日正式啟動「脫歐」程序，將在2年後終結與歐盟44年的關係。英國首相特蕾莎 梅當時在議會表示，這是「歷史性的一刻，沒有回頭路」。

特蕾莎 梅為此提前舉行議會選舉，本是信心滿滿，然而她領導的保守黨卻在大選中失去議會多數優勢，政治豪賭慘敗，令她人氣大跌。這場選舉也導致今年英國政壇的波濤洶湧。

特蕾莎 梅今年險路重重，先是面對大選失利后的黨內批評聲浪，一度傳出她遭到「逼宮」，接著下半年其內閣又因性騷擾醜聞折損3名大臣，以及黨內同僚在議會「叛變」，一系列變故讓她顏面盡失。

相較之下，工黨黨魁科爾賓的人氣則是水漲船高。科爾賓更指出，特蕾莎 梅的政權相當不穩定，或許會被迫在2022年之前提前大選，而他已經「隨時準備好」取而代之。

不過，特蕾莎 梅今年在「脫歐」談判上仍取得成就。雖然英國「脫歐」談判一度因為棘手的北愛爾蘭邊界問題而卡殼，但最後特蕾莎 梅同意愛爾蘭在「脫歐」后不會有「硬邊界」，在年底把談判順利帶入第二階段。

特蕾莎 梅在新年致辭中表示，英國政府在2017年完成「脫歐」第一階段談判，而「脫歐」談判仍是未來一年的關鍵，她將向著目標更進一步，打造「更強大、公平」的社會。

報導稱，從2017年的「脫歐」談判過程可看出，英國在談判中處於較被動地位，而特蕾莎 梅和歐盟斡旋之際，還要提防國內對她「倒打一耙」，處境不可不謂艱難，而且預料明年只會更加艱難。

特蕾莎 梅今年在佛羅倫薩發表「脫歐」演說時曾說，英國要和歐盟建立新的「深入且特殊關係」，而她究竟要如何藉由「脫歐」談判達成前述目標，是英國政府明年將要面對的重大考驗。

由於「脫歐」的規模與複雜程度，英國和歐盟已經同意在2019年「脫歐」生效之後，將有一段過渡期，以求經濟和政治上的穩定。

特蕾莎 梅此前曾建議設置2年的過渡期，也就是到2021年3月29日為止。歐盟則基於預算制定，主張過渡期到2020年底。有關過渡期時期的實行細節，將於明年1月展開談判，貿易談判至少要到3月才會展開。