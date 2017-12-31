肯亞中部發生重大交通事故 30人死亡16人受傷北京新浪網 (2017-12-31 14:50)
中新網12月31日電 據法新社報導，當地時間12月31日早間，肯亞中部發生一起重大交通事故，造成30人死亡、16人受傷。
責任編輯：周馳
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