原標題：莫斯科市中心發生槍擊事件兩人重傷 嫌疑人被捕

中新網12月31日電 據俄羅斯衛星網報導，當地時間30日，俄羅斯首都莫斯科市中心發生一起槍擊事件，造成兩人重傷。目前，這起事件的嫌疑人已被逮捕。

俄羅斯內外部稱，30日發生的這起槍擊事件造成一男一女兩人重傷，其中一人頭部受傷。

根據俄內務最新公佈的消息，莫斯科時間31日早5點40分，警察在諾沃里日斯科耶公路截住一輛轎車。駕車男子涉嫌30日在莫斯科尼克利斯卡婭街飯店打傷一名29歲男子和一名23歲女子。

俄內務部稱，正在核實事件，將根據核實結果依法做出決定。