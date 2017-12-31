英國首相新年致辭：重拾自信和驕傲北京新浪網 (2017-12-31 13:50)
【環球網綜合報導】據法新社報導，英國首相特雷莎？梅31日發表新年致辭。她希望英國民眾及政府在面對新一年的脫歐談判挑戰中，仍能重拾自信和驕傲。
特雷莎？梅在新年致辭中稱，「政府會在2018年持續取得成功，直至落實一份成功的脫歐協議，我們將建構一個強大及平等的社會，經濟亦將會持續發展。無論政府將來面對什麼挑戰，我知道政府將會與國民，共同以國家的榮譽，團結一致克服困難。成功脫歐至關重要，但這個目標不會局限我們的雄心。」
特雷莎？梅表示，英國政府會致力謀求收支平衡，但仍會增加對警務、教育及公共醫療的資源。對於國際層面的合作，特雷莎？梅強調英國會加強打擊極端主義、應對氣候變化及海洋的塑料垃圾。
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