中新社悉尼12月31日電 (記者 陶社蘭)今年的悉尼跨年慶典上，特別編排的3000個多樣燈光效果將配合當晚8噸飛天騰躍的煙花匯演及配樂，組成引人入勝的視聽盛宴。

悉尼市市長克羅芙·摩爾在31日舉行的新聞發佈會上表示，這一慶典將鞏固悉尼作為「世界跨年之都」的地位。她說：「悉尼跨年慶典擁有世界範圍內規模最大、技術最為先進的煙花匯演之一。慶典吸引逾百萬觀眾前往港口海濱觀看實景，全球觀眾總數超過10億。為了讓本屆慶典更加環保，我們引用了改進后的新技術，利用LED燈具和高效照明等科技，使得整場彩光表演的特效更節能又多樣。」

本屆跨年慶典光效陣容比去年新添了1000多個全新組合。光效設計總監吉吉·吉格勒稱，之所以能製作出更為環保的燈光秀，要歸功於先進的電腦科技和新型LED燈具的支持。相比四、五年前，今年慶典的能耗減少了四分之三。他說：「本屆燈光秀擁有能量更為集中的光束，因此能在悉尼更廣泛的地域內增加能見度，讓更多人清晰地目睹這一精彩。」

來自悉尼的藝術家娜迪亞·埃爾南德斯是本屆跨年慶典的主題設計創意者，她的主題作品以剪紙形式呈現了別具一格的造型和繽紛絢麗的色彩風格，也成為當晚煙花、燈光和橋墩投影表演所選取的主色調。

慶典煙花總指導福爾圖納托·福蒂在新聞發佈會上表示，要做到在創造力和表現力方面推陳出新，是他創作煙花表演的一大挑戰。他說：「我們搭配了豐富的主題色彩和空前的燈光效果，也創作出了不少新的煙花造型，希望為悉尼乃至全世界觀眾帶來奪人眼球的震撼效果。」

今年的悉尼跨年煙花表演將以前所未有的陣容亮相。當晚將安排10萬種焰火造型，其中，煙花總重8噸，比2016年多1噸；1.3萬枚圓形花彈，比2016年多1000枚；3萬枚柱形花彈，比2016年多5000枚。土生土長的演藝巨星休·傑克曼也加盟了慶典中的午夜煙花匯演環節，他與福蒂先生合作，設計了帶有金絲銀縷的新造型。(完)