中新網12月31日電 據外媒報導，當地時間31日早間，希臘中部科林斯灣沿岸地區發生4.6級地震，首都雅典有震感。

圖片來源：美國地質勘探局網站

報導稱，雅典地球動力學研究所初步測定，此次地震發生在早上6點02分，震源深度5公里。

美國地質勘探局測定此次地震為5.0級，震源深度10公里。

報導稱，此次發生地震的地區人煙稀少，目前尚未收到造成損失或人員傷亡的報告。