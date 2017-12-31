希臘中部沿海地區發生4.6級地震 雅典有震感北京新浪網 (2017-12-31 13:50)
中新網12月31日電 據外媒報導，當地時間31日早間，希臘中部科林斯灣沿岸地區發生4.6級地震，首都雅典有震感。
圖片來源：美國地質勘探局網站
報導稱，雅典地球動力學研究所初步測定，此次地震發生在早上6點02分，震源深度5公里。
美國地質勘探局測定此次地震為5.0級，震源深度10公里。
報導稱，此次發生地震的地區人煙稀少，目前尚未收到造成損失或人員傷亡的報告。
責任編輯：張艾京
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