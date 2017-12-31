【環球網報導？記者？余鵬飛】當地時間12月29日，一名男性中國遊客在泰國蘇梅島海域遊玩時，被海浪捲走。當地相關部門接到報案后立即趕往救援，但沒有找到該遊客的蹤跡。

據泰國「世界日報」12月31日報導，素叻他尼府蘇梅島縣警方、蘇梅島水警及當地摩托艇協會等相關人員，昨天(30日)繼續在出事海域搜尋中國男遊客，但依然沒有任何進展。

報導說，中國男性遊客因無視紅旗警示而下海玩水，結果被海浪捲走。泰國警方提醒遊客在海邊遊玩時，如果看見有紅色警示旗幟就千萬不要下水。

據當地警方透露，經常會有外國遊客無視紅旗警示而下海玩水遇難，10月以來，在蘇梅島就已經有2名中國遊客溺水身亡。