密爾瓦基公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo，在昨（30）日對上雷霆的比賽中，灌進致勝球，不過NBA官方報告出爐，其實那球字母哥踩線在先，但當時卻不能提出重播輔助判決，因此官方也正在研擬更改輔助判決的條件。

作公鹿作客雷霆的比賽，雷霆在比賽終了前4.7秒靠著Russell Westbrook的三分球，把比分追平，接著公鹿隊在前場發邊線球，Antetokounmpo接獲傳球後，沿著底線殺進籃下把球灌進籃框，幫助球隊以97:95收下勝利。

不過經過重播後，發現其實Antetokounmpo在底線切進籃下時，腳早就已經踩線出界，NBA解釋，因為那球沒有響哨，所以無法啟用重播輔助判決。雷霆也因此冤枉吞下敗仗。

NBA發言人Tim Frank表示，NBA競賽委員會將在明年3月，將會把這類型的案例提出討論，不過就算改變電視輔助判決的規則，最快也要到18到19年球季才能執行，會中也可能不做任何改變。