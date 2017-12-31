中韓薩德矛盾現破冰氛圍 韓國航企盼中國遊客回歸北京新浪網 (2017-12-31 13:02)
原標題：韓航空業新年期待來自中國的「暖風」
[環球網綜合報導]「隨著中韓兩國『薩德』矛盾出現破冰氛圍，韓國航空業對改善業績的期待值上升。據韓國news1新聞網站31日報導，高度依賴中國線路的韓國大型航空公司期待中國遊客回歸，廉價航空則準備更大飛越。
報導稱，韓國兩大航空巨頭——大韓航空和韓亞航空期待中國線路的銷量恢復。
根據觀光信息系統31日消息，截至11月，入境韓國的中國遊客為383萬多人次，同比去年減少42%。大韓航空第三季度的營業利潤為3555億韓元，同比去年減少22.7%。韓亞航空的營業利潤則同比去年減少21.6%。
報導稱，明年2月9日開幕的平昌冬奧會恰逢中國的春節假期，預計中國訪韓遊客會增加。
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