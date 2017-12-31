王子維與賽娜贏球後等候受獎中央社 (2017-12-31 13:10)
30日晚間在印度羽球超級聯賽男單與女單戰勝對手的台灣羽球王子王子維（右後）和曾是世界球后的印度好手賽娜（左前）賽後等候受獎。中央社記者康世人新德里攝 106年12月31日
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