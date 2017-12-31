田中光對台灣羽球王子王子維舉手稱讚中央社 (2017-12-31 13:10)
駐印度代表田中光夫婦（右1、右2）30日為台灣羽球王子王子維（左1）加油，田中光豎起大拇指稱讚王子維。中央社記者康世人新德里攝 106年12月31日
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