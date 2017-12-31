印度羽球一哥斯里坎特敗給台灣羽球王子中央社 (2017-12-31 13:10)
世界羽球男單排名第2的印度羽球一哥斯里坎特30日在新德里與台灣羽球王子王子維對戰，結果以1比2首次敗給世界羽球男單排名第11的王子維。中央社記者康世人新德里攝 106年12月31日
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上一則：羽球王子維逆轉勝印度一哥
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