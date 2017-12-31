王子維緊盯羽球 準備擊球中央社 (2017-12-31 13:10)
台灣羽球王子王子維30日在新德里與印度羽球一哥斯里坎特比賽，眼睛緊盯羽球準備擊球。中央社記者康世人新德里攝 106年12月31日
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