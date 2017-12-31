NBA波辛吉斯30分建功 尼克踢館鵜鶘中央社 (2017-12-31 12:47)
（中央社紐奧良30日綜合外電報導）美國職籃NBA，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天整場貢獻30分，最後90秒貢獻7分，助紐約尼克以105比103險勝地主紐奧良鵜鶘。
傑克（Jarrett Jack）哨前9.1秒兩罰兩進，奠定勝基。今天這一勝是尼克本季客場第3勝。
尼克第3節浪擲兩位數領先優勢後，必須在最後3分鐘逆轉8分頹勢。
哨前2分57秒時，地主鵜鶘以99比91領先。尼克法國老將諾亞（Joakim Noah）抓下籃板灌籃得分，傑克接著抄截並三分球中的。
哨前1分30秒，尼克仍落後5分，但波辛吉斯連進7分讓球隊取得2分領先，勝負底定。
傑克替尼克添15分，畢斯利（Michael Beasley）從板凳出發進帳15分。尼克板凳球員整場射進42分，表現優於鵜鶘替補球員的10分。（譯者：中央社蔡佳敏）1061231
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fee Sexy 性感睡衣．美人 性感 睡衣．性感睡衣 玫瑰．紫色 性感 睡衣．LOVE 性感 睡衣．性感 睡衣 玫瑰．雅典女神性感睡衣．性感 睡衣．性感睡衣．白色 性感 睡衣．中大尺碼 性感 睡衣．薄紗性感睡衣．蕾絲 性感 睡衣
- 【NIKE 耐吉】男_耐克_NIKE ZOOM SPAN 2_慢跑鞋 灰藍(90899
- 【Daniel Wellington】時尚米蘭設計腕錶-銀框/28mm(DW00100
- HOYACASA瓦妮莎 雙人四件式天絲兩用被床包組
- 【Daniel Wellington】經典簡約時尚設計腕錶-白x金框/28mm(
- 跟鞋 AS 獨特流蘇蝴蝶結造型羊麂皮尖頭楔型跟鞋－可
- 戀香 折疊式彈簧單人沙發床-3尺(三色任選)
- EMPORIO ARMANI 復刻迷惘風格的軍牌項鍊
- 【Bernice】柏迪4.3尺工業風餐桌椅組(一桌四椅)
- 合作金庫（物業管理、弱電工程、消防設備人員）密集班函授
- 法米納Farmina- ND挑嘴成貓天然無穀糧-羊肉藍莓 5kg【GC-3
5年1.56億!70分先生今夏續頂薪 他是這隊招牌【北京新浪網】
梅西還是瓜帥最離不開的人！有他在曼城會有多強【北京新浪網】
曝騎士有意洛城場均21分超六!西部第9會賣他?【北京新浪網】
籃網克服連戰低潮 湖人七連敗【中廣新聞網】
蘇炳添:給自己2017年打90分 已做好當爸爸準備【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》