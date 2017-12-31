【環球網報導 記者 余鵬飛】據美國廣播公司12月30日報導，俄羅斯兩架可搭載核彈頭的「圖-95」戰略轟炸機本月初在印度尼西亞附近的公海執勤，疑似收集澳大利亞軍事情報，澳大利亞達爾文空軍基地曾提升戒備狀態。

報導說，俄羅斯在印度尼西亞東部巴布亞省的比亞克島設有空軍基地，並在此部署了上百名俄軍事人員和數架軍機。

俄國防部稱，轟炸機在長達八個小時的南太平洋國際公海上空執行了空中警戒任務，所有任務均嚴格遵循國際航空法。

澳大利亞空軍向媒體承認，達爾文市的空軍基地進入備戰狀態，但沒明確表示是響應俄方活動，同時表示沒有外國軍機進入澳領空。

ABC援引澳大利亞軍事專家的話稱，俄羅斯派軍機遠赴南太平洋，旨在展現遠程投射能力，加之澳大利亞是美國主要盟友之一，在北領地設有達爾文和廷德爾空軍基地，不排除俄方想「刺探」澳大利亞軍情報。澳大利亞政府對俄遠程飛機在該地區的情報搜集表示關切。