美媒：兩架俄「圖-95」核轟炸機靠近澳大利亞軍事基地搜集情報北京新浪網 (2017-12-31 12:27)
【環球網報導 記者 余鵬飛】據美國廣播公司12月30日報導，俄羅斯兩架可搭載核彈頭的「圖-95」戰略轟炸機本月初在印度尼西亞附近的公海執勤，疑似收集澳大利亞軍事情報，澳大利亞達爾文空軍基地曾提升戒備狀態。
報導說，俄羅斯在印度尼西亞東部巴布亞省的比亞克島設有空軍基地，並在此部署了上百名俄軍事人員和數架軍機。
俄國防部稱，轟炸機在長達八個小時的南太平洋國際公海上空執行了空中警戒任務，所有任務均嚴格遵循國際航空法。
澳大利亞空軍向媒體承認，達爾文市的空軍基地進入備戰狀態，但沒明確表示是響應俄方活動，同時表示沒有外國軍機進入澳領空。
ABC援引澳大利亞軍事專家的話稱，俄羅斯派軍機遠赴南太平洋，旨在展現遠程投射能力，加之澳大利亞是美國主要盟友之一，在北領地設有達爾文和廷德爾空軍基地，不排除俄方想「刺探」澳大利亞軍情報。澳大利亞政府對俄遠程飛機在該地區的情報搜集表示關切。
關鍵字：
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fee Sexy 性感睡衣．美人 性感 睡衣．性感睡衣 玫瑰．紫色 性感 睡衣．LOVE 性感 睡衣．性感 睡衣 玫瑰．雅典女神性感睡衣．性感 睡衣．性感睡衣．白色 性感 睡衣．中大尺碼 性感 睡衣．薄紗性感睡衣．蕾絲 性感 睡衣
- TOM FORD 經典八字 太陽眼鏡-黑色-TOM427
- EDIFICE粗曠復古質感螺絲設計賽車計時錶(EFR-559DB-1)黑面X
- 【頂級美國ILG鑽飾】八心八箭戒指-75分 雅典花園款 Ri128
- 【CASIO 卡西歐】男錶 三眼計時碼錶 不鏽鋼錶帶 黑x金 防水
- Bernice 提西2.5尺二門衣櫃 雙吊桿 75x59x202cm
- effie 個性美型 真皮拼接奈米平底鞋 深藍色
- 【Michael Kors】經典LOGO圖案鉚釘三用迷你後背包(深咖)
- 象印智慧除?烘被烘乾機(RF-ABF20)
- 【Michael Kors】經典LOGO鉚釘防刮皮革附鎖組兩用包(黑)
- PLAYBOY- 直式斜背包 都會輕旅系列-個性黑
NASA公佈年度最受歡迎太空照 一起探索神秘浩瀚宇宙【北京新浪網】
柬埔寨九十余雞參與「鬥雞」依法處「死刑」【北京新浪網】
美國跨年夜傳人倫悲劇 16歲少年槍殺雙親和姐姐等4人【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》