中新網12月31日電 據俄羅斯衛星網31日報導，埃及前總統穆爾西因侮辱法庭被開羅刑事法庭判處3年有期徒刑。

資料圖：2014年11月18日，埃及開羅，埃及前總統穆爾西和其他穆兄會成員一起出庭受審。圖片來源：CFP視覺中國

據報導，除穆爾西外，另有19名他的支持者也被判處3年有期徒刑，其中包括埃及前議長和3名新聞工作者。同時，法庭還判處穆爾西向兩位法官償付11.2萬美元的罰金。

法庭之前曾表示，此前對穆爾西的判決仍然有效。

穆爾西2012年當選埃及首位民選總統，執政一年後在大規模民眾示威中被埃及軍方解除職務。穆爾西下台後，穆兄會被埃及當局列入恐怖組織名單。穆爾西本人因實施越獄、間諜行為等多項指控而受到審判。