日職／阪神最早報到的洋將 呂彥青將強化身體NOWnews今日新聞 (2017-12-31 11:26)
呂彥青將在明年迎接自己的第1個職業賽季，日媒《SANSPO》報導，他將在1月上旬向阪神虎報導，是球隊最早報到的洋將。
阪神虎球團人士表示，呂彥青是球隊最早報到的洋將，目標是要把身體練得結實一點。先前呂彥青曾說，球團希望他到春訓時可以吃胖一點，最好到70公斤。
一般來說，日職洋將通常都在2月向球隊報到，不過阪神洋將Randy Messenger、Marcos Mateo和Rafael Dolis也都是1月底才會向球隊報到，其他新入團的洋將也是。
呂彥青在11月加盟阪神虎，將穿上26號球衣，旅日前輩陳冠宇曾說阪神是傳統球隊，訓練上也會比較操，要呂彥青做好心理準備。
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