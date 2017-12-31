▲呂彥青出席「YY BASEBALL CAMP」投捕棒球訓練營擔任教練。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.10）

呂彥青將在明年迎接自己的第1個職業賽季，日媒《SANSPO》報導，他將在1月上旬向阪神虎報導，是球隊最早報到的洋將。

阪神虎球團人士表示，呂彥青是球隊最早報到的洋將，目標是要把身體練得結實一點。先前呂彥青曾說，球團希望他到春訓時可以吃胖一點，最好到70公斤。

一般來說，日職洋將通常都在2月向球隊報到，不過阪神洋將Randy Messenger、Marcos Mateo和Rafael Dolis也都是1月底才會向球隊報到，其他新入團的洋將也是。

呂彥青在11月加盟阪神虎，將穿上26號球衣，旅日前輩陳冠宇曾說阪神是傳統球隊，訓練上也會比較操，要呂彥青做好心理準備。