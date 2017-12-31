中新網12月31日電 綜合報導，極寒天氣席捲美國北部，美國多地民眾將要迎接多年來最冷的一次跨年夜。在紐約，雖然天寒地凍，但人們熱情不減，對時報廣場的跨年狂歡躍躍欲試。而在東北部的華盛頓山上，氣象人員做了這樣一個實驗：拿一壺開水潑向空中，水在寒風中瞬間變成了「雪」。

據報導，根據新年周末三天的氣象預報，美國北部大部分地區從12月30日到2018年1月1日將持續保持低溫天氣。超過2.2億人12月29日晚上是在冰點以下的氣溫中度過的。跨年周末到來后，氣溫會進一步下降。

根據天氣預報，紐約的新年周末將在嚴寒中度過，紐約30日的最低氣溫為零下9攝氏度，而人們關心的跨年夜將繼續降溫，31日白天天氣晴朗，但最低氣溫卻是零下12攝氏度。想要在戶外參加跨年的人們，必定要經受這番嚴寒考驗。

在東北部的華盛頓山，29日晚間的氣溫到了零下37攝氏度，寒風中的溫度僅有零下67攝氏度，即使是沸水也瞬間冷卻成「雪」。華盛頓山天文台在社交網站上傳了這樣一段視頻：氣象人員將一壺沸騰的水倒出，水在寒風中立即變成了冰晶。

寒冷天氣讓美國多地出現了壯觀雪景，但低溫和冰凍對道路和車輛來說簡直就是噩夢。經歷嚴寒的中西部和東部沿海地區正面臨著高速路車禍、管道凍裂、汽車盜竊等諸多問題。全美範圍內甚至出現了與極寒天氣有關的死亡案例。新英格蘭地區、賓州北部和紐約州的大部分地區都發佈了寒風警報。