MLB／怪力男轉戰洋基 得多繳近9億稅金NOWnews今日新聞 (2017-12-31 11:00)
「怪力男」Giancarlo Stanton改披洋基隊戰袍，不過若是他定居紐約市，他必須多付2900萬美元（約8億7000萬元新台幣）的稅金。
《FanRag Sports》作家Jon Heyman撰文指出，雖然這個計算不是精確的，但如果Stanton選擇居住在紐約市，目前合約還有2.95億美元的薪資，初估必須多繳2900萬美元的稅金。
雖然到紐約市可能被課2900萬美元的稅金，不過稅務專家Josh Rossman表示，如果Stanton選擇居住紐約近郊，可以省下1100萬美元的稅金。
不過稅金的問題不會成為Stanton變成洋基人的絆腳石，因為他到洋基可以贏球，這才是他真正的目的。
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