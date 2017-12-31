NBA勇士今(31)日出戰灰熊，勇士主控Stephen Curry終於在今年最後一場比賽回歸了，上半場打完Curry就已經飆進5顆三分球，神勇狀態，顯示他的傷勢已無大礙，不過總教練Steve Kerr 賽前就透露，Curry的上場時間將受到控制，約20至25分鐘。

12月5日勇士對戰鵜鶘的比賽中，終場前1分鐘Curry橫移防守步伐過大，右踝不慎扭傷，拄著拐杖退場，賽後Curry接受訪問還表示應該無大礙，休息幾場就能歸隊，但一路休戰到現在，今天終於回歸。

Kerr賽前表示，「Curry的時間限制在30分鐘內。最長讓Curry連續上場6到7分鐘，而全場出賽20到25分鐘是最理想的。」

Curry自己也相當期待回歸，賽前也個人推特上寫下「專注」激勵自己，第一場回歸的他，今天上半場出賽14分鐘，9投7中，其中三分球7投5中，攻下21分3助攻，上半場打完勇士以78:67領先灰熊。