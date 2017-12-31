【環球網報導？記者？丁潔芸】美國總統特朗普雖年逾古稀，但仍活躍在社交媒體上，「推特治國」形象深入人心。當地時間30日晚，特朗普發推解釋了一下自己總是用社交媒體的原因。

特朗普說，自己用社交媒體不是因為喜歡，而是因為這是對抗不誠實不公正「媒體」的唯一途徑，現在通常被稱為「假新聞媒體(Fake？News？Media)」。虛假的和不存在的「來源」正被越來越多地使用，許多故事和報導純屬虛構!

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不過，有網友不客氣地表示，「你，總統先生，才是假新聞的主要來源」。還有網友留言，「假髮、假總統」。也有網友挺特朗普，稱「當美國人民需要真相時，就去看特朗普的推特。」

特朗普推文中的「假新聞媒體」就是指《紐約時報》、美國有線電視新聞網(CNN)、全國廣播公司(NBC)等媒體。自今年1月就職以來，他就一直斥責美國主流媒體散播針對他的假新聞。在其首場記者會上，特朗普怒斥CNN製造「假新聞」，還曾發推說要給CNN設立一個「假新聞獎」。

Fake？News(假新聞)一詞還被特朗普還帶熱，成為了柯林斯英語詞典揭曉的2017年度熱詞。CNN7月的一項統計顯示，特朗普上任頭6個月，在社交網站「推特」上一共發了991條推文，其中82條用來駁斥「假新聞」或批評媒體。《經濟學人》11月的一項調查顯示，特朗普粉絲數量在過去一年內的增速則達到225%。在政治領域，特朗普的粉絲增速明顯蓋過了希拉蕊，這樣的表現即使與體育、媒體類賬號相比也顯得極其突出。目前，其擁有4550萬粉絲，不過還遜於他的前任-擁有9840萬粉絲的奧巴馬。