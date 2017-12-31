原標題：外媒：俄核轟炸機首巡南太平洋 疑似收集澳情報

中新網12月31日電 據外媒報導，俄羅斯兩架可搭載核彈頭的圖-95戰略轟炸機本月初在印度尼西亞附近的公海執勤，疑似收集澳大利亞軍事情報。澳媒30日披露稱，澳大利亞達爾文空軍基地曾提升戒備狀態。

報導稱，俄羅斯在印度尼西亞東部巴布亞省的比亞克島設有空軍基地，逾百名俄軍事人員和數架軍機駐紮。本月初，兩架圖-95曾在基地停留5天，期間從當地起飛，執行南太平洋的巡航任務，是歷來首次。

俄國防部稱，轟炸機航程逾8小時，在公海上空執勤。俄方強調，俄遠程軍機一直有在北冰洋、黑海和裏海等中立海域定期飛行，所有任務均嚴格遵循國際航空法。

澳大利亞空軍向媒體承認，本月曾短暫提升戒備狀態，但沒明確表示是響應俄方活動，同時表示沒有外國軍機進入澳領空。

有分析人士稱，俄羅斯派軍機遠赴南太平洋，旨在展現遠程投射能力，加之澳大利亞是美國主要盟友之一，在北領地設有達爾文和廷德爾空軍基地，不排除俄方想「刺探」澳大利亞軍情報。

還有學者認為，2014年烏克蘭危機后，俄羅斯意識到必須加強與亞太地區的政治和經濟聯繫，該地區不僅是全球經濟新引擎，也有利於俄羅斯尋求新夥伴，與俄建立多極化的世界政治格局。